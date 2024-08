Gestion des déchets biomédicaux à Abuja : La SONAGED, membre fondateur de la Plateforme ACCP participe au séminaire de partage d'expériences

La SONAGED, en tant que membre fondateur de la Plateforme Africaine des Villes Propres (ACCP), est profondément engagée dans la promotion de pratiques durables et innovantes en matière de gestion des déchets sur le continent africain. Ce séminaire représente une opportunité unique pour la SONAGED de contribuer activement à l'échange de connaissances et au renforcement des capacités, dans le but d'améliorer les systèmes de gestion des déchets dans les villes africaines.



La Ville Capitale Fédérale d'Abuja, qui abrite une population de 1,32 million d'habitants, fait face à un défi croissant en matière de gestion des déchets municipaux, exacerbée par l'expansion rapide de la population. De 2015 à 2018, la JICA a mis en œuvre le "Federal Capital City Integrated Waste Management Project" en partenariat avec le Département de la Gestion des Déchets et de l'Assainissement du Conseil de Protection Environnementale d'Abuja (AEPB). Ce projet a jeté les bases pour une gestion plus efficace des déchets solides dans la région.



Cependant, une enquête menée en 2018-2019 par la JICA a révélé que le système de gestion des déchets de soins de santé dans le Territoire de la Capitale Fédérale (FCT) n'était pas pleinement opérationnel, malgré l'existence de directives nationales (2013) et d'une politique spécifique (2017) en la matière. La collecte, le transport et l'élimination des déchets n'étaient pas conformes aux politiques en place, et le personnel chargé de cette gestion manquait de formation et de compétences.



Le séminaire vise à présenter les résultats de la mission de conseil sur la gestion des déchets de soins de santé à Abuja, et à promouvoir des pratiques durables et efficaces pour la gestion des déchets dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Mais aussi, à partager les résultats et les leçons apprises avec les six districts administratifs d'Abuja (Municipalité d'Abuja, Abaji, Bwari, Gwagwalada, Kuje et Kwali), afin de renforcer le système de gestion des déchets de soins de santé dans l'ensemble du FCT.



Ainsi, la participation de la SONAGED à cet événement renforce son engagement en faveur de l'amélioration des pratiques de gestion des déchets biomédicaux au Sénégal, tout en soutenant les initiatives régionales de collaboration et de partage d'expériences à travers la Plateforme Africaine des Villes Propres (ACCP).