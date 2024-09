Gestion des écosystèmes : Les acteurs des médias de Saint-Louis formés sur la Réserve de Biosphère. Après une série de formation organisée en faveur des techniciens des médias, le Réseau des Acteurs des Médias Entregents de Saint-Louis (Rames), dans le cadre du Projet de coopération transfrontière pour la restauration et la gestion des écosystèmes, a démarré une session de formation des journalistes et chargés de communication sur le concept de Réserve de Biosphère.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2024 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Une formation qui regroupe une trentaine d'hommes et de femmes des médias venus des départements de Podor, Dagana, Louga et Saint-Louis. Pour le président du Rames Gabriel Barbier, cette session de formation est organisée suite à une demande des professionnels des médias de la zone Nord.



"Nous faisons de la formation notre credo. Cette session importante sur la Réserve de Biosphère fait suite à une forte demande des journalistes de la région. L’environnement reste un créneau important pour le développement des deux nations sœurs que sont le Sénégal et la République sœur de Mauritanie », a déclaré Gabriel Barbier qui, par la même occasion est revenu sur l'objectif principal de cette session de formation qui, selon lui, est de permettre aux participants à mieux comprendre le concept de réserve de biosphère (RB), afin de renforcer la coopération transfrontière pour une gestion rationnelle des ressources partagées de la Réserve de Biosphère transfrontière du Delta du fleuve Sénégal.



Venue présider cette session de formation de deux jours, la cheffe de la division formation et communication, à la Direction des Parcs nationaux du Sénégal (DPN), le commandant Fatou Ndiaye, est largement revenue sur l’importance d'une telle formation qui selon elle, est de renforcer la capacité des acteurs des médias. A l'en croire, la communication joue un rôle prépondérant dans le concept de Réserve de Biosphère. "Notre biodiversité devient de plus en plus menacée, notamment les espèces, la flore, la faune et les écosystèmes", a-t-elle laissé entendre.



A rappeler que cette session de formation de deux jours sur la Réserve de Biosphère est animée par le professeur Mallé Guéye de l'université Gaston Berger de Saint-Louis par ailleurs ancien conservateur du parc national des oiseaux de Djoudj.



Adama sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook