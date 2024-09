Gestion des finances publiques dans l’Uemoa : La Bceao relève un déficit budgétaire global au 2e trimestre 2024

Selon la Bceao, le besoin de financement qui en résulte a été principalement couvert par la mobilisation de ressources sur le marché financier régional et auprès des partenaires et investisseurs extérieurs.



Sur le marché financier régional, les conditions de financement des Etats se sont resserrées par rapport au premier semestre 2023, en lien notamment avec la forte exposition des banques au risque souverain, le renchérissement de la prime de risque des investisseurs du fait des incertitudes liées à la situation sécuritaire dans certains Etats de l’Union, et les effets des relèvements des taux directeurs de la Banque centrale.

Adou FAYE

Dans son rapport sur la politique monétaire dans l’Umoa, la Bceao a analysé la situation des finances publiques. Elle souligne que la gestion des finances publiques dans l’Uemoa, au cours du premier semestre 2024, s’est soldée par un déficit budgétaire global, base engagements, dons compris, de 2.938,4 milliards, en diminution de 147,4 milliards par rapport au niveau atteint sur la même période en 2023.Source : https://www.lejecos.com/Gestion-des-finances-publi...