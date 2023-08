Gestion des inondations à Touba, Pire et Richard Toll...: L’ONAS met de gros moyens d’intervention dans des zones critiques L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) donne les moyens aux mairies de Touba, Pire et de Richard Toll et aux associations communautaires de base impliquées dans la gestion des inondations. Au cours de cette cérémonie, les bénéficiaires ont reconnu qu’il y a acquis en matière de gestion des inondations dans les localités précitées.

Des motos, des motopompes, 200 bottes longues, 100 brouettes, 200 pelles avec manche sont entre autres équipements que le Directeur Général de l’ONAS a remis aux mairies de Touba, Pire, Richard Toll et aux Associations communautaires de Dakar et de la cité religieuse. A cela, il faudra ajouter, des Pick-up qui sont mis à la disposition des équipe d’intervention de l’ONAS. « Nous avons remis un lot d’équipements aux volontaires de l’assainissement. Ces derniers sont venus de Dakar, de Touba et de Richard Toll.



Cette action entre dans le cadre d’une lutte efficace contre les inondations. Il s’agit de 200 bottes, 500 masques, des motopompes de 100 m3, 80m3 et 50m3/h, 200 ensembles toiles contre les pluies, 600 t-shirts, 300 casquettes avec logo Onas, 200 pelles avec manche, 400 bouteilles de savon liquide et 100 brouettes en fer », a souligné le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Ce don traduit en acte, la volonté affichée par l’ONS de travailler en synergie avec tous les acteurs afin de relever les défis. C’est pour cela dans son intervention, il a salué la collaboration avec les services de l’Etat notamment les sapeurs-pompiers. D’ailleurs, l’apport des mairies et des associations communautaires ont été magnifié par l’ONAS. « Nous avons décidé de mettre à leur disposition ces équipements pour les aider efficacement sur le terrain. Celui qui n’a pas de matériel ne peut pas faire correctement son travail. 20 pick-up, 20 motos ont été mis à la disposition des agents de l’Onas. Cela va accélérer la mobilité de nos services dans le cadre de nos interventions. Comme vous le savez, les problèmes que nous connaissons interviennent à tout moment et les populations ne peuvent pas attendre », a argumenté le Directeur Général de l’ONAS.



Reconnaissance des efforts du gouvernement



Les discours ont été les flots de reconnaissance des lourds investissements consentis sous le magistère du Président de la République son excellence, Macky Sall pour réduire les impacts des inondations dans la cité religieuse. Entre hier et aujourd’hui, le visage des quartiers a changé aux abords de la Grande Mosquée de Touba, à Guédé, sur la route de Darou Mousty. « Depuis 2013, ce sont des milliards qui sont injectés dans l’assainissement de Touba. Après Dakar, les inondations affectent plus Touba.



L’année dernière et cette année, le gouvernement a renforcé le système de pompage de la station de Keur Niang, sa capacité de stockage a été augmentée, un autre bassin a été aménagé à Keur Kabb. Ces ouvrages comme d’autres réalisés ont permis de réduire les inondations dans les quartiers situés dans la zone de la Grande Mosquée. Aujourd’hui, lorsqu’il pleut on peut emprunter la route de Darou Mousty, se rendre au marché Occas… », a rapporté, Mor Lô, le Représentant du Maire de la Cité religieuse.



Le représentant du maire de Richard Toll, Manoungou Mbodj plus connu sous le nom de Obama a embouché la même trompette. « Nous sentons le travail que l’ONAS est en train de d’battre sur le terrain. C’est la deuxième fois que notre commune reçoit les équipements. Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo est un homme de parole », a témoigné Obama.



