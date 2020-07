Gestion des orientations et allocations au Ministère de l’Enseignement supérieur : ce qu’il faut revoir, selon le Rapport IGE 2018-2019 Le Rapport IGE 2018-2019 a aussi décrypté la gestion des orientations et allocations au Ministère de l’Enseignement supérieur. Leral.net vous livre quelques points sur ce qu’il faut revoir selon le Rapport

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Dans la planification et le pilotage, le Rapport relève des carences dans l’approche méthodologique, en plus d’un besoin de cohérence avec les orientations de la CNAES.



Dans la sous-section pilotage, le rapport signale deux besoins : celui de l’anticipation et celui de coordination



Pour les manquements administratifs, des entorses à la réglementation ont été relevées, mais aussi des manquements opérationnels.



A cela s’ajoute des disfonctionnements sur le plan financier une couverture budgétaire insuffisante et des déficiences fonctionnelles



