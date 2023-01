Gestion du Basket: Baba Tandian, ancien président, expose les maux de cette discipline Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, invité de Parlons Sports a retracé son parcours sportif et égratigné la gestion du basket avec l’équipe actuelle dirigée par Me Babacar Ndiaye. L’Imprimeur conteste la posture de certains qui dénigrent l’implication de la France dans l’investissement des infrastructures et autres. Ainsi, il a rappelé comment, il est devenu imprimeur et le sacrifice fait pour voir le bout du tunnel. Baba Tandian, conscient de la régression de sa discipline considère que seul son successeur Me Babacar Ndiaye ne mesure pas l’ampleur de cette décadence du basket.



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|

Baba Tandian, ancien président de la fédération sénégalaise a formulé des prières pour le monde sportif, à ses amis de la Crbs et au nouveau Ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Mais, il a émis particulièrement son voeu pour le départ de Me Babacar Ndiaye, de la présidence de la FSBB. Soucieux du devenir du basket et du sport en général, l’Imprimeur considère que le Ministre des Sports a trouvé sur place, des ennemis, nichés dans plusieurs départements sportifs qui ne voulaient pas de lui, à la tête de ce Ministère.



Ainsi, Baba Tandian qui ne regrette pas le départ de l’ex-Ministre ayant duré plus de 8 ans à la tête du Ministère des Sports, dit n’avoir plus comprendre la gestion des affaires du Basket du temps de Matar Bâ. Ce dernier, regrette-t-il, semblait être complice des faits et gestes de Me Babacar Ndiaye. Le président de la Fédération était, semble-t-il, protégé au niveau du Ministère.



Regrettant le nébuleux qui gravite autour de cette affaire, incriminant le Dage du Ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, Baba Tandian demande toujours des comptes, les destinataires des fonds et les attributaires des chèques. Il indique que si Matar Ba restait au Ministère des Sports, Me Babacar Ndiaye allait rester pour l’éternité. Et, pour changer la donne, Tandian demande à éloigner du basket tous les « indésirables », ignorants des réalités de cette discipline.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook