Gestion du Covid-19 : Togo meilleur pays en Afrique de l’Ouest, 2ème africain et 15ème mondial L’étude, réalisée sur 98 pays pour lesquels les données étaient disponibles, a couvert les 36 semaines suivant le centième cas confirmé de contamination dans chaque pays, en prenant en compte six indicateurs (cas confirmés par million de personnes, décès confirmés par millions de personnes, cas confirmés en proportion de tests, test pour mille personnes, entre autres).

D’après leur portail officiellement d’où leral.net tient cette information, le Togo (1er en Afrique de l’Ouest) obtient une moyenne de 72,8 sur 100, derrière le Rwanda (80,8 /6ème mondial).



Sur l’échiquier mondial dominé par la Nouvelle-Zélande (94,4), le Togo devance des nations comme la Corée du Sud (20ème), le Royaume-Uni (66ème), la France (73ème) ou encore la Russie (76ème). Les USA (94ème) et le Brésil (98ème), figurent dans le peloton de queue. Point de départ de la pandémie, “la Chine n'a pas été incluse dans ce classement en raison d'un manque de données publiques sur les tests”, a indiqué le groupe de réflexion.



Cette performance, le Togo peut l’attribuer à la réactivité et l’implication des autorités dès la détection du premier cas, et aux nombreuses mesures mises en place depuis lors : installation d’un comité national de crise présidé par le Chef de l’Etat, mise en place de la CNGR, du Conseil scientifique national et des protocoles sanitaires conformément aux dispositions de l’OMS.



Ce à quoi s’ajoutent la création d’un centre de prise en charge, des laboratoires d’analyse, de la Force spéciale (FOSAP) dédiés à la Covid-19, puis l’instauration de mesures spécifiques.



Selon toujours ce site, tes préparatifs sont en cours, pour disposer d’ici quelques mois de doses de vaccin et en juin dernier, une première enquête avait révélé que 91% des togolais approuvaient la gestion du Gouvernement face à la situation



