Gestion du basket: Baba Tandian s’attaque à l’amateurisme de Me Babacar Ndiaye et de son équipe Baba Tandian, ancien président de la fédération sénégalaise de basket, invité de la 7 TV n’en démord pas. Il continue de s’insurger contre la gestion de Me Babacar Ndiaye. D’après lui, le basket sénégalais qui traverse une phase compliquée n’a jamais été aussi, riche sous le règne du Président Macky Sall. Ainsi, il peine à comprendre pourquoi, la fédération refuse de mettre les moyens nécessaires pour mettre les compétiteurs dans de meilleures conditions de performance. Et, il exhorte la presse à se surpasser des questions futiles pour dénicher la vraie et bonne information. Prenant à témoin, Moustapha Guèye et d’autres, il se rappelle des fois où il puissait de ses propres comptes pour changer des choses inadéquates et non profitable aux basketteurs. Très soucieux du devenir de ce basket, Baba Tandian appelle à plus de rigueur afin d’éviter la décadence du basket Sénégalais.

