Gestion du pétrole: Jamra entre dans la danse

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

De la religion au pétrole, il n’y a qu’un pas. Mame Matar Guèye et son ONG Jamra ont décidé de rejoindre la Plateforme «Aar li ñu bokk » fondée récemment par des organisations politiques et de la société civile, pour réclamer la lumière sur la gestion du pétrole.



Ils souhaitent que le Procureur, dont le face-à-face avec la presse est prévu ce mercredi 12 juin, s’autosaisisse également sur les «intimidations antidémocratiques et inacceptables proférées contre des leaders de l’opposition, dont Abdoul Mbaye». JAMRA salue l’engagement patriotique dans la défense des causes nationales de l’imam Ahmadou Makhtar Kanté.

