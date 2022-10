Gestion du secteur de la pêche : Le téléphone mobile au cœur du dispositif

Le projet Dekkal geej (Faire revivre la mer) implique l’utilisation du téléphone mobile dans le dispositif mis en place pour permettre aux acteurs de la pêche, aux mareyeurs et aux transformateurs de produits halieutiques, de réaliser une meilleure gestion de leur activité. Mis en œuvre depuis trois ans, Dekkal geej a été rendu possible grâce à l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid), en partenariat avec Winrock international. «Aujourd’hui, on sait que tout acteur dispose d’un téléphone portable. Et il y a une ligne verte qui est mise en place grâce au projet. Et à partir de cette ligne verte, on peut avoir des informations. Ça permet aussi de mettre en relation des acteurs parce que si vous posez vos questions au niveau de cette plateforme, il y a d’autres acteurs qui sont en mesure de répondre à ces difficultés. Il y a aussi cet échange entre pêcheurs, mareyeurs et transformatrices et aussi les consommateurs, ainsi que l’Administration qui est partie prenante de cette ligne verte. Vous savez, au niveau de l’Administration, la difficulté des acteurs c’est de remonter à temps les informations. A partir de cette ligne verte, même analphabète, on peut poser les difficultés et apporter des solutions», renseigne Sidiya Diouf, coordonnateur interne à la Direction des pêches maritimes (Dpm), qui s’exprimait au cours d’une conférence-bilan sur l’utilisation des téléphones mobiles dans la pêche durable.



Le Code de la pêche, à travers cette plateforme, est traduit en langues nationales pour permettre aux acteurs de la pêche de mieux le comprendre. Assane Thiam, chargé de l’engagement et du changement de comportement des partenaires, a souligné qu’en plus d’informer et de sensibiliser, la plateforme vise «à renforcer les capacités des acteurs du métier de la pêche, les pêcheurs, les mareyeurs et des transformateurs de produits» pour pouvoir être dans les normes, à travers des formations à distance en langues nationales comme le wolof, le diola et le sérère, entre autres. Les acteurs de la pêche espèrent la pérennisation du projet.

