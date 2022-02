Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gestion et entretien du nouveau stade: L’appel de Macky Sall aux clubs de supporters et aux Sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 21:00 | | 0 commentaire(s)| Le président Macky Sall a procédé ce mardi 22 février, à l’inauguration de ce joyau devant ses homologues africains et les dirigeants du football mondial et continental. Conscient des difficultés d’entretien d’ouvrages de cette nature, il a insisté sur la gestion et sur l’entretien de ce stade.

Après avoir gagné le pari de la réalisation dans un temps record (17 mois au lieu des 24 mois initialement prévus), le président Sall invite les Sénégalais à gagner ensemble «le pari de la gestion et de l’entretien».



«Il nous reste maintenant à gagner le pari du meilleur mode de gestion et d’entretien, pour que ces équipements soient durables», a déclaré Macky Sall qui a lancé à ce propos un appel aux clubs de supporteurs (12e Gaïndé et Allez Casa) ainsi qu’à tous les Sénégalais.



A retenir, le Sénégal vient d’étrenner son tout nouveau stade de dernière génération. Un bijoux flambant neuf qui porte le nom de l’ex-président de la République Abdoulaye Wade. Ledit stad, abritera les prochains matchs des Lions.











