Gestion sécurisée du foncier: La DGID veut favoriser l’accès aux baux emphytéotiques et aux titres fonciers La Direction générale des impôts et domaines (DGID) a lancé jeudi, la phase pilote de l’opération ‘’Sama këyitu Këur’’, destinée à favoriser un accès facile des usagers aux baux emphytéotiques et aux titres fonciers.

Cette opération vise aussi la gestion sécurisée du foncier et l’élargissement de l’assiette foncière, précise la DGID, indiquant qu’elle s’inscrit dans une volonté de prendre en charge, ‘’ avec célérité et efficacité ’’, cette exigence de service public. Elle entre également en droite ligne du ‘’Programme Yaatal’’ dont le diagnostic révèle des goulots d’étranglement à éliminer.



D'après l'Aps, la DGID ajoute qu’elle vise de la même manière, à rendre accessible le titre d’occupation. Elle estime que l’obtention d’un toit assis sur du foncier sécurisé, au moyen d’un titre régulier, est une aspiration forte de chaque citoyen sénégalais.



Cette phase pilote concerne sept communes du département de Mbour, dont Malicounda, Ngaparou, Popenguine-Ndayane, Saly-Portudal, Joal-Fadiouth et Nguékokh. Au total, la phase de lancement pourra permettre de vider 279 dossiers, dans les meilleurs délais. ‘’ L’opération +Sama këyitu Këur+ est une déclinaison du +Programme Yaatal+ de la DGID, tourné vers deux objectifs, principalement : l’accroissement de l’assiette fiscale par le recrutement de contribuables nouveaux, par des opérations de recensement, une meilleure gestion du portefeuille client de la DGID, la simplification des procédures et la digitalisation ’’, a expliqué Serigne Moussa Diop, conseiller technique du Directeur général des Impôts et des Domaines.



Le deuxième objectif, a-t-il poursuivi, c’est une bonne maîtrise des assiettes foncières, un bon système de cadastrage, une bonne instruction des dossiers de demande de régularisation par voie de bail et la délivrance de titres d’occupation. ‘’ Cette opération va consister à mutualiser les différents services qui interviennent dans la chaîne foncière, le Cadastre, les Domaines, la Conservation foncière et l’Urbanisme, en vue d’apporter une célérité dans le traitement des dossiers de demande ’’, a-t-il expliqué.



Selon lui, le choix du département de Mbour pour lancer une telle opération, se justifie par le fait que c’est ‘’ un département carrefour ’’, avec tous les projets structurants de l’Etat sénégalais. ‘’ L’autre raison, ce sont les enjeux du foncier à Mbour, ses alentours et dans tout le plateau de Diass. Depuis l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), nous constatons un regain d’intérêt sur le foncier. C’est ce qui motive la DGID, au vu des enjeux actuels et futurs, à lancer cette opération ’’, a encore expliqué Serigne Moussa Diop.





