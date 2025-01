Gestion transparente: Abdou Mbow interpelle le ministre des Finances sur l'utilisation des décrets d'avance Le député et opposant Abdou Mbow a posé une question écrite au ministre des Finances et du Budget concernant l'utilisation des décrets d'avance pour des dépenses publiques. Dans son courrier, il s'interroge sur la légalité et la justification des montants engagés en urgence, notamment un décret d'avance n°2024-1499 signé le 31 juillet 2024.

Ce décret a autorisé un crédit de paiement de 848 070 280 FCFA pour indemniser les « ex-détenus et autres victimes des violences pré-électorales ». M. Mbow pointe du doigt une incohérence : « À la date du 31 juillet 2024, le recensement des bénéficiaires n'était même pas encore exhaustif. Dans ce contexte, comment justifier l'urgence impérieuse d'intérêt national ayant conduit à la prise de ce décret ? », écrit-il.



Le député rappelle également l'article 23 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), qui encadre strictement le recours aux décrets d'avance. Selon lui, ce cadre légal a été ignoré par le gouvernement, notamment lors du vote de la loi de finances rectificative, où trois décrets d'avance ont été ratifiés sans débat transparent.



Mbow invite le ministre à clarifier ces points pour répondre aux préoccupations de l'opinion publique : « Le peuple jugera, mais à travers cette question, vous avez l'opportunité d'informer les citoyens sur le contenu de ces décrets et leur réelle portée sociale. . »



