Ghana : Asamoah Gyan honoré avec une statue ratée (photos)

Les footballeurs n’ont décidément pas de chance avec les statues érigées en leur honneur. Après celles de Cristiano Ronaldo et Michael Essien, c’est Asamoah Gyan qui a eu droit à une statue ratée.

Le capitaine des black stars a été honoré avec une statue dans la région d’Ashanti au Ghana, un geste qui vise à honorer l’attaquant pour ses bonnes œuvres dans le pays. L’attaquant a même été repéré avec sa statue. Cependant, plusieurs de ses fans affirment qu’elle ne lui ressemble pas du tout.



Ils pensent que cela a été fait par le même sculpteur qui a érigé celle de Michael Essien, à Kumasi.



Gyan, âgé de 32 ans, est l’un des joueurs les plus célèbres de tous les temps au Ghana, après avoir participé à trois Coupes du monde et six tournois de la Coupe d’Afrique des Nations. Il est également le meilleur buteur de tous les temps avec 52 buts.



