Ghana: Iddris Sandu, jeune millionnaire de 21 ans qui travaille avec Instagram et Snapchat Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018 à 12:18 | | 0 commentaire(s)| Des médias internationaux tels que CNN et le New York Times célèbrent le jeune génie ghanéen de la technologie, Iddris Sandu.



Le talent de Sandu l’a emporté et à 21 ans, il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes esprits technologiques des États-Unis.

La famille de Sandu a quitté le Ghana alors qu’il n’avait que 3 ans. Cependant, Sandu s’identifie toujours comme un Ghanéen. Son ingéniosité a été appréhendée très tôt par ses parents et ses professeurs.

À 15 ans, Sandu était en stage chez Google. Dans ses années d’adolescence plus tard, Sandu a commencé à se lancer dans des projets personnels et originaux.

À 19 ans, il travaillait sur ses propres applications et autres logiciels. Ce qui est intéressant à propos de Sandu, c’est que son travail et son style l’ont amené du secteur de la technologie au divertissement et à la politique.



Il a rencontré et travaillé avec les rappeurs Kanye West et Jaden Smith. Ça faisait partie de son travail avec Snapchat et Instagram.



Beaucoup de choses ne sont pas révélées sur ses revenus, mais des recherches révèlent que Sandu est un jeune millionnaire.

Pour un homme aussi jeune, Sandu ne se préoccupe pas beaucoup de l’argent et de la gloire qui découlent de son travail. Il a dit qu’il était plus intéressé par le service dans l’humanitaire.

Sandu envisage de retourner en Afrique pour se joindre à ce qu’il espère être une révolution technologique pour améliorer la vie des gens.

