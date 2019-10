Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ghana: Le chef des imams et celui des prêtres catholiques jouent une pièce de théâtre ensemble Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:49 | | 0 commentaire(s)| Une photo du chef des Imams Sheik Sharubutu et du révérend Charles Palmer-Buckle qui est à la tête des prêtres catholiques au Ghana est devenue virale sur les médias sociaux. Le chef Imam et le chef de l’Église catholique du Ghana ont été capturés alors qu’ils jouaient une pièce de théâtre ensemble. La manière dont Cheik Sharubutu et Mgr Charles Palmer-Buckle se faisaient des câlins dans l’unité a touché les cœurs.

Après avoir vu la photo, les utilisateurs de médias sociaux ont posté des commentaires pour exprimer leur amour pour eux. Il faut noter que le chef national des imams, dans un geste symbolique le dimanche de Pâques, s’est rendu dans la congrégation de la paroisse du Christ Roi à Accra pour la messe.



Le cheikh Nuhu Sharubutu et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le prêtre président, le révérend père Andrew Campbell, avec un bouquet coloré avant leur entrée dans l’Église.



La visite est un geste réciproque visant à approfondir la tolérance religieuse dans le pays.





Accueil Envoyer à un ami Partager