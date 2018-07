Ghana: Un policier tabasse une femme portant un bébé dans une banque (VIDÉO) Une vidéo montrant un policier au Ghana tabassant une femme portant un bébé dans une banque à Accra est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant la condamnation et l’indignation de nombreux Ghanéens.

Dans cette vidéo, le policier du nom de Fred Amanor, est capturé en train de tabasser une femme qui tenait un bébé dans ses mains. Les rapports recueillis indiquent que la dame se serait rendue à la banque pour retirer de l’argent. Mais après avoir attendu pendant des heures suite à un problème de connexion, elle se voit demander de rentrer à la maison et de repasser le lendemain. La femme aurait catégoriquement refusé, insistant pour récupérer son argent, ce qui a poussé le policier de service à la chasser.

La vidéo qui a apparemment été enregistrée par un spectateur, a capturé le policier en train de frapper la femme jusqu’à ce que des personnes interviennent pour l’arrêter. Cependant, l’agent a continué d’abuser de la dame qui, à son tour, a fermement tenu sa chemise et a refusé de le laisser partir.

Le policier a depuis été arrêté pour répondre de son acte, avec la femme recevant de l’argent et des dons en nature du public.



Cet incident survient à un moment où le Service de police du Ghana a été critiqué pour un certain nombre d’actions, allant de la négligence, à l’inconduite et au harcèlement.

Regardez la vidéo ci-dessous…



