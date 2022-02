Gianni Infantino: «Le stade de Diamanadio fait partie des plus beaux au monde»

Lors de la cérémonie d’inauguration officielle, ce 22 février, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (FIFA), souligne dans son allocution que le stade de Diamnadio fait partie des plus beaux au monde. Il épouse parfaitement les standards internationaux et répond aux normes établies.



Le Sénégal peut être fier de ce joyau, a-t-il notamment lancé. Il a fortement félicité le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour la réalisation de cette belle infrastructure sportive. Il a au passage rappelé combien le sport pouvait être un élément conciliateur, rassembleur source de bonheur général.



