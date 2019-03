Gifles sur une femme et menaces avec un couteau : Le basketteur Issa Thiam risque l’expulsion des Etats Unis

Issa Thiam est "toujours sous le choc" à propos de son arrestation pour un incident présumé de violence domestique, mais ne "sent pas de mauvais sentiments" à l'égard du basket-ball Rutgers concernant son retrait rapide du programme, a déclaré son avocat au USA TODAY NETWORK New Jersey.



"L'enfant est toujours sous le choc que cela se produise", a déclaré l'avocat Charles Sciarra au téléphone mardi matin, peu après la libération de Thiam de la prison. "Il va vivre avec sa famille (dans le comté de Hudson) et dormir un peu, puis nous traiterons des accusations criminelles et verrons ce que l'avenir lui réserve."



Le junior, originaire du Sénégal, est accusée d'avoir giflé une femme à plusieurs reprises et de l'avoir menacée avec un couteau sur le campus vendredi matin. Initialement, l'aile de secours a été suspendue indéfiniment.



Lundi, Thiam a été retiré de la liste des joueurs de basket-ball de ScarletKnights.com, et un représentant du département des sports a confirmé qu’il avait été limogé de l’équipe. "En 2019, en particulier dans les communautés universitaires, l'allégation suffit", a déclaré Sciarra.



«C’est leur prérogative. Ils le traitent de la manière qu'ils jugent appropriée. " Sciarra a déclaré à propos deThiam, que ce dernier "n’a aucun mal à l’égard de Rutgers ou de qui que ce soit et de l’expérience qu’il a vécue là-bas".



Thiam en moyenne 3,8 points et 2,3 rebonds par match cette saison



«Des membres du programme de basketball ont été abasourdis par les accusations, car elles étaient si insensées», a déclaré Sciarra. Concernant les sept chefs d’accusation portés contre Thiam et les détails de l’incident présumé, Sciarra a déclaré, se référant à la plainte, «lors de cette agression présumée, la victime avait le temps de commencer à rassembler ses affaires, y compris sa télévision, ce qui soulève des questions quant à la gravité des faits. "



L’avocat a déclaré que, parce que Thiam avait un casier judiciaire vierge, les sept accusations auxquelles il fait face, ne seraient pas passibles de la prison. Cependant, comme il est aux États-Unis avec un visa d’étudiant, il pourrait être expulsé.



"Parce qu’il est un immigrant, à ce moment-là, toute violation pourrait causer de gros maux de tête à l’immigration", a déclaré Sciarra. "Tous ces facteurs influent sur la manière dont nous réglons la situation."



La prochaine date d’audience de Thiam est le 5 avril. Interrogé sur le fait que Thiam souhaite finalement retourner à Rutgers, Sciarra a déclaré: "Pour le moment, sa priorité est de passer une bonne nuit de sommeil."















