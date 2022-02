Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gims et son frère Dadju au coeur d’une nouvelle polémique : Ce contrôle a l’aéroport qui a dégénéré Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Gims est une nouvelle fois au coeur d’une vive polémique. Mais cette fois-ci, le chanteur emmène avec lui toute sa famille à savoir sa compagne et son petit frère Dadju. Et pour cause, ces derniers auraient fermement refusé un contrôle à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et la situation aurait rapidement dégénéré avec le personnel de l’aéroport.

Gims au coeur d’une nouvelle polémique



Depuis le début de l’année, Gims ne cesse de faire parler de lui, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et pour cause, dimanche 1er janvier 2022, il postait une vidéo sur ses réseaux sociaux pour demander à ses « frères musulmans » d’arrêter de lui souhaiter la bonne année, car selon lui, c’est contraire à ses valeurs.



« S’il vous plaît avec les ‘bonne année’, ‘Nouvel An’, laissez-moi, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février. En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m’envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça » .



Le contrôle qui dégénère



Mais ce mercredi 23 février 2022, Gims fait une nouvelle fois fait parler de lui. Et le chanteur est au coeur d’une nouvelle polémique. Selon les informations de Valeurs Actuelles, un contrôle à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle aurait totalement dégénéré.



Le chanteur, accompagné de son petit frère Dadju et de sa femme, aurait refusé de se faire contrôler par les douaniers. Mais ce n’est pas tout, sa femme aurait également refusé de mettre son masque : « Pourquoi tu me contrôles ? Tu me veux quoi ? Tu peux rien faire. T’as la rage parce que tu gagnes pas. T’as pas de pouvoir ici » , lui aurait-elle lancé avant de finalement se calmer.



