Gims, son projet pour concurrencer Les Enfoirés: Jenifer, M. Pokora à l'affiche Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 11:04 | | 0 commentaire(s)| Le 7 septembre 2019, Maître Gims était sur RTL afin d'évoquer son projet intitulé "Les 13 Salopards", concert caritatif diffusé prochainement sur TF1 censé concurrencer Les Enfoirés. L'artiste de 33 ans a donné une première liste de personnalités présentes et ses motivations pour organiser cette grande soirée, qui devrait se tenir en Afrique.



Maître Gims a enfin officialisé son projet de concert caritatif, censé concurrencer Les Enfoirés. Invité de l'émission On refait la télé (RTL), l'artiste de 33 ans s'est épanché en détail sur ce projet qui l'anime depuis des mois. "Ça s'appellera Les 13 salopards. Il y aura 13 personnes, des artistes que je vais choisir moi-même", a-t-il appris. Plusieurs artistes ont répondu déjà présents, comme Jenifer, M. Pokora, Slimane et Vitaa ou encore Dadju, le frère de Gims.



On vous avait déjà parlé de ce projet en juin dernier. À l'époque, Closer donnait déjà ces informations (et la même liste de célébrités), en ajoutant Zazie et Florent Pagny. Aujourd'hui, Maître Gims annonce "des surprises", mais aussi "des sportifs, comédiens..." à l'affiche. Voilà un énième point commun entre Les 13 Salopards et Les Enfoirés. Pour l'artiste, la rivalité est assumée. "Je pense qu'il faudrait qu'on rentre tous en concurrence. Les Enfoirés, ça fait longtemps qu'ils font ça. Ça tue, ce qu'ils font, c'est super lourd, j'ai envie de faire un truc similaire", poursuit-il au micro de RTL.





Pour la première édition des 13 Salopards, l'ancien membre de la Sexion d'Assaut voit les choses en grand. "Un album, peut-être chaque année, avec un spectacle aussi, mais aussi un spectacle en Afrique. J'aimerais ramener les artistes en Afrique, dans des pays à chaque fois qu'on choisirait. Je veux que ça soit pour les enfants, l'eau potable en Afrique. Ce show permettra de récolter des fonds, on travaillera avec l'Unicef directement", explique Maître Gims, qui se produit souvent sur le continent africain. "C'est incroyable, là-bas, il n'y a vraiment pas d'eau. L'eau non potable est la première cause de mortalité infantile", ajoute-t-il. Le concert et sa diffusion sont prévus pour 2020, sur TF1.



