Go Faye, candidat à la mairie des P.A: "Moussa Sy a réalisé 4 monuments et une piscine. Il a démissionné..." Go Faye, candidat de la coalition AVEC aux Parcelles assainies, est d'avis que le maire Moussa Sy n'a rien réalisé, à part 4 monuments et une piscine dans sa commune. Il révèle en outre, les raisons qui l’ont poussé à intégrer ladite coalition. "J’étais dans la coalition Yewwi askan wi mais il y avait une injustice et un manque de démocratie, c’est pourquoi nous avons quitté", explique-t-il. M. Faye a par ailleurs décliné sa feuille de route et, est revenu sur ce qui motive sa candidature.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 15:29



Ndèye Fatou Kébé