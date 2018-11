Golden Boy 2018 : Ismaïla Sarr et Moussa Wagué ne seront pas finalistes

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|



Tous les ans, le quotidien Tuttosport récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète. Une liste de 100 nominés est établie, et ce sont les journalistes qui votent.



Sur les 40 joueurs qui prétendent au prestigieux trophée de meilleur jeune de l’année 2018, deux Sénégalais sont choisis. Il s’agit de Ismaila Sarr (Rennes) et Moussa Wagué (FC Barcelone).



Les deux internationaux sénégalais doivent cette nomination à leur bonne campagne de Coupe du monde et de la saison passée en championnat. Malheureusement ils ont pas été jusqu’au bout de l’aventure.



Les 5 finalistes de cette édition 2018 sont: Justin Kluivert (19 ans, Roma/Pays-Bas), Matthijs de Ligt (18 ans, Ajax/Pays-Bas), Patrick Cutrone (20 ans, Milan/Italie), Vinicius Junior (18 ans, Real Madrid/Brésil) et Trent Alexander-Arnold (20 ans, Liverpool/Angleterre).

