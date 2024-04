Golf : Première édition du tournoi Ryder Cup Dakar-Saly, lancée ce week-end L’association des golfeurs de Saly a organisé un tournoi entre Dakar et Saly, ce week-end. Pour la première fois, les golfeurs des deux villes ont organisé un tournoi du genre, grâce à l’association des golfeurs de Saly. D’ailleurs, cette initiative a été saluée par la présidente du Golf Club Pointe des Almadies, Mme Faima Tall. « Ce tournoi a eu lieu grâce à la volonté et à l’engagement de l’association des golfeurs de Saly », a expliqué cette dernière.

Organisé dans des conditions un peu difficiles, avec une chaleur accablante, ce tournoi s’est déroulé dans le respect des règles du jeu. « Les mois d’avril et de mai sont très difficiles à jouer le golf à cause de la chaleur », déplore-t- elle. En dépit des difficultés rencontrées, Fatima Tall et son club ont réussi le pari de l’organisation de ce tournoi, de concert avec l'association des golfeurs de Saly.



Comme les autres disciplines, le golf est aussi confronté à des problèmes auxquels il faudrait des solutions.



A en croire l’ancienne internationale, la pratique du golf au Sénégal connaît des contraintes liées au manque d’infrastructures et d’équipements. Elle estime que la discipline devrait être davantage accompagnée, en vue des Jeux olympiques de 2024 qui seront organisés à Paris. À cela, Fatima Tall ajoute le problème de la promotion de cette belle discipline, qui doit être mieux connue.













