Golf Sud : 26 000 dollars en faux billets saisis par la police, 8 personnes arrêtées

A en croire le commissaire de police de Golf, qui faisait à la presse hier, c’est suite à un appel anonyme émis dans l’après-midi du 19 novembre dernier par un commerçant et faisant état de la possession par un certain M.D, de 700 dollars en faux billets, que les éléments de la brigade de recherches se sont rendus à l’unité 3 des Parcelles Assainies pour interpeller le mis en cause.



Arrêté et cuisiné par les éléments du commissaire sur la provenance de l’argent, le présumé faussaire, âgé de 18 ans, domicilié à Camberéne 1, lâchera le nom de son complice, D B, qui se trouve être son voisin de quartier. Les informations qu’il a livrées permettront aux flics de remonter l’affaire de fil en aiguille pour finalement se rendre compte que le premier montant saisi n’était que l’arbre qui cache la forêt : « Apres investigations, c’est une somme de 26 000 dollars (13 millions) qui a été retrouvée sur 8 personnes, dont une femme. Ces personnes sont âgées entre 18 et 50 ans.



Sur ordre du Procureur, elles sont en garde à vue et l’enquête va continuer », a informé le patron de la brigade Golf, qui a terminé sa déclaration par une exhortation des citoyens à collaborer davantage.



Il y a deux ans, au cours de la finale d’un tournoi de football organisé par la police, le directeur général d’alors, récemment nominé ambassadeur du Sénégal au Niger, avait solennellement appelé les citoyens à coopérer avec la police afin de mettre les malfaiteurs hors d’état de nuire. Il est indéniable que son appel avait donné lieu à une collaboration soutenue, marquée par des appels anonymes qui, du point de la commission des actes délictuels, constituaient une goutte dans la mer. Avec. Avec l’insécurité grandissante, l’invite formulée par Omar Maal, plus actuelle que jamais, semble porter ses fruits. Tant mieux pour la sécurité et la quiétude des paisibles citoyens.



L’Observateur