Gommage maison : 3 recettes d'exfoliants naturels pour le visage Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 13:16 | | 0 commentaire(s)| Gommages ou peelings n'ont qu'un but : vous aider à faire peau neuve ! Café, sel, miel, sucre : notre cuisine déborde d'ingrédients pour réaliser son propre gommage maison. Economiques, écologiques et surtout 100% naturelles.



Rien de tel en effet pour éliminer les cellules mortes, stimuler la croissance des nouvelles cellules, aider la peau à retrouver son éclat. Effectués régulièrement, ils affinent et purifient l’épiderme, tout en éclaircissant le teint. Pensez aussi à eux pour préparer la peau à recevoir un masque ou un autre soin.



Les avantages du gommage

- Il effectue un nettoyage exfoliant des couches externes de la peau et supprime poussières et cellules mortes accumulées.

- Il prépare la peau à recevoir les soins traitants et hydratants (masque, lait, crème, huile de beauté, ..) qui suivront en augmentant l’efficacité des actifs contenus dans ces soins.

- Il stimule le système lymphatique et améliore la circulation sanguine en favorisant l’élimination des toxines.

- Il favorise la production des lubrifiants physiologiques.

- Il révèle l’éclat de la peau, la rend douce et lisse au toucher.





Si votre peau demande plus de douceur…

Pensez à un gommage pour peau sèche :

- Mélangez 2 cuillères à soupe de sucre grossièrement moulu et 3 cuillères à soupe d’eau tiède.

- Appliquez cette préparation sur le visage, puis massez délicatement en insistant sur le front, le nez et le menton, mais en évitant soigneusement le tour des yeux.

- Rincez abondamment à l’eau tiède, puis appliquez un masque ou une huile hydratante : celles de noyau d’abricot ou de jojoba par exemple sont tout indiquées.





Gommage aux flocons d’avoine, amandes et avocat

Recommandé pour apaiser les peaux fatiguées ou irritées : concassez une demi-tasse d’amandes avec un mixeur ou un moulin à café et mélangez à une tasse de flocons d’avoine puis versez cette préparation dans un gant de mousseline. Mettez un peu de pulpe d’avocat sur ce gant et massez votre corps. Rincez à l’eau puis essuyez doucement votre peau avant de passer un soin hydratant.





Gommage visage simple fait maison

Appliquez une cuillère à café de sel marin sur la peau humide de votre visage.

Massez légèrement, avec le bout des doigts mouillés.

Laissez agir 10 minutes.

Rincez abondamment.





Le sel marin favorise l’élimination de tout ce qui pourrait boucher les pores de la peau, excès de sébum compris, tout en prévenant les petites infections.







