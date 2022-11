Gorom 1/ Pour outrage à agent: Ousmane Ndiongue arrêté et condamné à un mois ferme De la témérité, Ousmane Ndiongue n’en manque pas. Alors que des éléments de la Section de Recherche qui avaient reçu un mandat pour aller chercher son père se sont présentés chez lui, Ousmane Diongue ne s’est pas limité à leur proférer des menaces mais a violenté l’un d’eux. Cependant, son acte n’est pas resté impuni. En effet, pour outrage à agent de la force publique, rébellion, violence, mise en danger de la vie d’autrui, il a écopé d’un mois d’emprisonnement ferme. Il comparaissait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier.

Pour avoir entravé des éléments de la section de recherche à exécuter les ordres du procureur qui a demandé la conduite de son père, Ousmane Ndiongue en a payé les frais. Appelé, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d’outrage à agent de la force publique, de rébellion, de violence et de mise en danger à la vie d’autrui, il a été condamné à une peine ferme d’un (1) mois.



D'après Actusen, il ressort des débats d’audience que le 2 novembre, vers 13h, les gendarmes de la section de Recherches étaient partis au village de Gorom 1 pour exécuter une décision de justice qui concernait le père du prévenu Ngongo Sarr Diongue, impliqué dans une affaire d’escroquerie foncière et condamné à payer 15.000.000 de francs à la partie civile. Une fois au domicile du mis en cause, ils ont trouvé ce dernier sous l’arbre à palabre avec les membres de sa famille.



Les gendarmes l’ont pris en aparté dans le salon. Quand ils se sont assurés qu’il s’agissait du mis en cause, ils lui ont notifié le motif de leur présence. Mais, le fils du mis en cause du nom de Ousmane s’est opposé à l’interpellation. Les pandores ont ainsi rebroussé chemin pour informer leur supérieur. Envoyés une seconde fois, ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir le cueillir. Cette fois, le prévenu a poursuivi les gendarmes à bord d’un 4×4, avant de les attaquer avec l’insulte à la bouche, sans compter les menaces. Il a même pris au Collet l’un des agents.



Des faits que le prévenu Ousmane Ndiongue a contesté devant le juge. À l’en croire, il était même en train de dormir au moment où les gendarmes sont venus interpeller son père. «Quand ce dernier m’a réveillé, je lui ai conseillé de s’habiller et de les suivre. J’ai Interpellé par la suite les agents sur les raisons de leur interpellation. C’est dans ces circonstances qu’un des gendarmes a instruit à ses collègues de m’embarquer», se dédouane-t-il.



Selon l’agent municipal, son père a des problèmes d’audition. C’est pourquoi, il a demandé des renseignements aux pandores. Malgré les dénégations du prévenu, le substitut du procureur a requis contre lui une peine de 2 ans dont 3 mois ferme. Selon lui, les explications servies par Ousmane sont totalement fausses. Car, peste-t-il, non seulement son papa n’a pas voulu obtempérer mais lui, il s’est opposé. Pour l’avocat de la défense, Me Alassane Diallo, c’est normal que le procureur soit extrêmement répressif parce que les gendarmes étaient partis exécuter son ordre.



«Les gendarmes n’étaient pas en tenue. Et la partie civile avaient l’habitude d’envoyer des gens qui n’étaient pas des gendarmes. Je ne peux pas imaginer qu’en face des gendarmes qu’il y ait une once de résistance», a plaidé la robe noire qui demande au juge de permettre à son client de rejoindre sa famille. Malheureusement Ousmane Ndiongue ne bénéficiera pas de la clémence du tribunal. Ce dernier, après avoir délibéré, l’a condamné à un (1) mois ferme.





