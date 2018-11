Gossas: Un véhicule dérape et fait 4 morts et plusieurs blessés

Un accident a fait 4 morts sur le coup et plusieurs blessés, lundi vers 18h, à hauteur de Colobane Saloum, dans le département de Gossas, a appris l’APS.



Un témoin des faits a raconté que le véhicule 4X4 qui roulait à vive allure a dérapé heurtant sur son passage le mur d’un bâtiment en construction.



Le véhicule venait de Mbar et se rendait à Touba, selon cette source qui ajoute que les faits sont survenus aux environs de 18 h.



Les blessés ont été acheminés à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.

