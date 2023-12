Goudiry: Djimo Souaré, président du Conseil départemental, honoré pour services rendus Le Mouvement pour le développement territorial (MDT) a tenu à rendre un vibrant hommage à l’un des valeureux fils du département de Goudiry, en l’occurrence Djimo Souaré, président du Conseil départemental et coordonnateur national du Prodac. Cette cérémonie a rassemblé tous les fils du Boundou, autour d’un esprit d’union et de communion. C’était à l’initiative d’Ameth Sakho, jeune responsable politique à Koar, dans le département de Goudiry. Elle a lieu ce 16 décembre 2023 à Koar, en présence de Djimo Souaré et d'autres personnalités du terroir.

Djimo Souaré a tenu marqué de par sa présence, cette cérémonie d’hommage qui lui était dédié. Dans la foulée, le président du Conseil département de Goudiry a fait le déplacement avec une forte délégation à Koar. C’est également une manière pour lui, de remercier et de soutenir son jeune frère, Ameth Sakho. « Nous sommes venus répondre à l’appel de notre frère, notre collaborateur, notre ami, Ameth Sakho, président du Mouvement pour le développement territorial (MDT), qui a bien voulu nous honorer en organisant cette activité. Je voudrais le remercier, à travers lui, toute la jeunesse de Koar, la jeunesse du département de Goudiry pour leur engagement à mes côtés, pour relever les défis du développement », a déclaré l’invité d’honneur du jour, Djimo Souaré.



Ainsi, le jeune leader politique Ameth Sakho s’est félicité des actes posés par son mentor Djimo Souaré. Qui depuis sa rentrée politique dans le département de Goudiry, n’a ménagé aucun effort pour le développement du plus vaste département du Sénégal. Et M. Sakho en veut pour preuves, d’après ses confidences, les multiples réalisations en fourniture d’eau potable et de l’électrification de beaucoup de villages de la zone.



« Avant son arrivée (Djimo Souaré), il n'y avait pratiquement rien dans le département de Goudiry. Si je prends l’exemple de la commune de Koar, il y avait qu’un seul village qui avait un forage, zéro village électrifié et zéro village désenclavé. Après l’avènement du Président Macky Sall qui nous a mis en rapport avec le coordonnateur du Prodac, qui par ailleurs est le coordonnateur départemental de BBY, il a toujours pesé de son poids pour que le département de Goudiry puisse sortir de l’ombre ».



En plus de louer les réalisations du gouvernement dans le département de Goudiry, par le fort plaidoyer de son président de Conseil département, Djimo Souaré, Ameth Sakho dit répondre favorablement à son appel à l’union. « Je dirai que Koar est un exemple dans le département de Goudiry. Koar a toujours remporté les élections au niveau du département de Goudiry. Comme l’a dit le coordonnateur au soir du 25 février 2024, Koar donnera encore de meilleurs résultats », a promis le président du Mouvement pour le développement territorial.



Le « serviteur » comme il se nomme, Ameth Sakho, dit n’être animé que par le développement de la commune de Koar et l’épanouissement du département de Goudiry. Plus tôt dans son discours, M. Djimo Souaré a rendu un vibrant hommage à la jeunesse de Koar, aux notables des villages et au maire de la commune.









