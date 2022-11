Goudiry : Un charbonnier meurt carbonisé dans un feu de brousse

Le drame est survenu samedi 5 novembre dernier, vers 12 heures dans la forêt de Koar. D’après le récit de L’Obs, à l’aide du vent frais qui soufflait ce jour-là, le feu s’est vite propagé et a atteint toute la forêt et dégageant une fumée noire qui a envahi tous les villages environnants.



Ousseynou Cissokho, de retour dans son four à bord de sa moto grosse cylindrée, sera surpris par les flammes. Aveuglé par la fumée noirâtre, il heurte une souche alors qu’il roulait à vive allure pour échapper à la furie des flammes.



Il se retrouve au milieu des flammes qui lui ont dicté leur loi. Le corps sans vie du charbonnier a été complètement calciné.

senenews