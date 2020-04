Goudiry en état d’alerte: L'arrivée du Professeur Moussa Seydi annoncée

Aux avant-postes dans le combat du traitement des patients infectés au coronavirus, le Professeur Moussa Seydi, chef du Service des Maladies infectieuses et tropicales, est attendu dans la région Tambacounda dans les heures à venir.



Le chef du Centre des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar va visiter le centre de traitement des patients du Coronavirus installé dans cette partie Est du Sénégal où la courbe des cas positifs au Covid-19 ne cesse de monter.



Le département de Goudiry a enregistré 6 nouvelles contaminations parmi les 34 cas de contacts suivis du jour déclarés par le ministère de la Santé. Au total, 82 prélèvements, tous issus des contacts du 1er cas, avaient été envoyés à l’Institut Pasteur. Depuis le 2 avril, le département de Goudiry compte 30 cas positif dont 3 guéris et 27 patients sont encore sous traitement au Centre de Tambacounda.

