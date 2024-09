Goudomp : vers la construction d’un barrage anti-sel dans la vallée de Djimassar

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, a annoncé la construction d’un barrage anti-sel à Goudomp, dans la région de Sédhiou.



”Le projet de construction du barrage anti-sel” dans la vallée de Djimassar, située dans la commune de Simbandi Ballante, est déjà inclus dans la phase II du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV), pour lutter contre la salinisation des terres agricoles afin de permettre aux agriculteurs de pratiquer l’agriculture tout au long de l’année”, a-t-il déclaré dans le cadre d’une tournée de suivi de la campagne agricole dans les zones sud et sud-est.



Le ministre de l’Agriculture a souligné l’importance de ce projet pour la région, estimant que la construction de ce barrage est ”cruciale” pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires dans la zone.



En plus de la construction du barrage, Mabouba Diagne a annoncé également la mise à disposition d’un tracteur subventionné et de dix tonnes d’engrais pour les femmes et les jeunes cultivateurs de la zone. ”Cette initiative vise à faciliter la mécanisation agricole et à augmenter la production des exploitations dans la vallée”, a-t-il notamment précisé.



Après cette tournée de suivi de la campagne agricole, une rencontre rassemblera les exploitants de la vallée et le ministère de l’Agriculture à Dakar, à une date non encore précisée pour réfléchir à la reconfiguration de la vallée, a-t-il annoncé.



Le ministre de l’Agriculture et sa délégation ont visité l’unité de transformation des fruits de Goudomp. La pompe d’”acajou” et la mangue du village de ” Baconding” font partie des matières premières utilisées par cette unité de transformation. Il s’est ensuite rendu dans la vallée de Djimassar.



Lors de sa tournée, le ministre dit avoir constaté que les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans les différentes localités visitées sont liées à la salinisation des terres, à l’ensablement, à la mécanisation agricole, à l’accès aux financements, à la formation des agriculteurs et à la formalisation des producteurs.



Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs et à mettre en place des “mesures d’accompagnement” pour surmonter ces défis.



Après trois jours passés dans le sud et le sud-est du pays, Manouba Diagne s’est dit convaincu que ces cinq régions du Sénégal peuvent considérablement contribuer à la souveraineté et à la sécurité alimentaires du pays.



