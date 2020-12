Gouvernance sanitaire/ Mamadou Lamine Diallo, Tekki : « Diouf Sarr, le copain du faux médecin Samba Ndiaye, doit partir »

D’après Mamadou Lamine Diallo, le sieur Diouf Sarr est venu à l’Assemblée nationale auréolé d’un titre bidon de meilleur Ministre de la santé d’Afrique pour défendre son budget. « Voilà quelqu’un qui se présente comme un cadre de la République, économiste, dit-il, j’en doute, qui refuse de venir devant l’Assemblée des représentants du peuple s’expliquer sur la politique publique contre la covid19.



Il a préféré envoyer une Directrice nationale Dr Ngom devant la Conférence des Présidents. En outre, entre 64 et 77 milliards lui ont été confiés pour lutter contre la Covid19. Et, il ne veut toujours pas en rendre compte devant le peuple », constate le président du mouvement Tekki dans sa Questekki.



Ainsi, il considère que ce n’est pas surprenant. Puisque, Abdoulaye Diouf Sarr ne veut pas qu’on lui parle des marchés d’équipement du personnel médical contre la Covid. Et surtout de son copain cadre de l’APR, faux médecin qui faisait des tests covid. La question de sa responsabilité dans la propagation des cas communautaires est posée. Cet acte inqualifiable doit être puni. En outre, Diouf Sarr refuse de parler du marché des faux médicaments », apprécie-t-il.



Le président du mouvement Tekki, trouve que Diouf Sarr n’est pas sérieux. Il passe son temps dans des hôtels de la place, accuse-t-il, à peaufiner sa stratégie de conquête de la ville de Dakar. « Pour gérer notre souveraineté sanitaire post covid, il doit partir. Cela va de soi », exige-t-il.













