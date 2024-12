Gouvernance, transparence et perspectives pour 2025 : Le Forum Civil en concertation Le vendredi 27 décembre 2024, le Bureau Exécutif du Forum Civil s'est réuni à Saly, pour examiner divers points stratégiques inscrits à son ordre du jour. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de tracer les grandes lignes des actions futures, notamment en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de renforcement de l'État de droit.

Participation citoyenne et gouvernance publique

Le Bureau Exécutif a salué les contributions significatives du Forum Civil au débat public, portées par son Coordonnateur général et ses sections territoriales. Il a encouragé ses membres à redoubler de vigilance, pour défendre les intérêts des populations et renforcer le contrôle citoyen sur l'action publique.



Dans cette optique, le Forum Civil a invité le Gouvernement à apporter des éclairages sur les activités du comité d'assistance aux ex-détenus et victimes de la période pré-électorale, institué par l'arrêté ministériel n°017540 du 30 juillet 2024 et publié au Journal Officiel n°7758 du 31 août 2024.



En outre, l'organisation a salué l'engagement du Gouvernement à réformer le Code général des Impôts. Elle appelle à la création de commissions inclusives, pour garantir une réelle appropriation du principe de consentement à l'impôt par les citoyens et acteurs concernés. Elle insiste sur l'importance d'éviter une approche bureaucratique inefficace.



Projets et programmes : un bilan encourageant



Concernant l'exécution de ses projets et programmes, le Bureau Exécutif a noté avec satisfaction, les performances réalisées en 2024. Ces actions ont été portées sur des domaines variés, tels que :



l'augmentation de la fiscalité du tabac et des produits émergents ;

la lutte contre les flux financiers illicites ;

la transparence dans le secteur extractif ;

la gouvernance des finances publiques ;

l'intégrité électorale et la lutte contre les violences politiques.



Le Bureau a renouvelé ses félicitations à ses membres, pour leur engagement et leur efficacité dans ces initiatives.



Perspectives : vers une Assemblée générale



Enfin, les discussions ont porté sur la préparation de la prochaine Assemblée générale du Forum Civil. Celle-ci sera l'occasion d'affiner les stratégies pour 2025 et de consolider les acquis.



Le Bureau Exécutif a réaffirmé son ambition de contribuer activement à la consolidation de la démocratie et au renforcement de la redevabilité au Sénégal, en manifestant les citoyens au cœur de ses actions.



Cette déclaration reflète l'engagement continu du Forum Civil à promouvoir une gouvernance responsable et équitable, en faveur d'un développement durable et inclusif.



