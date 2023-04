Gouvernement, Cese, et Armée: Les femmes cadres de Bby magnifient les choix de Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

La Plateforme des femmes cadres de Bby et de la majorité présidentielle, forte de sa mission de communication, chaque semaine, sur l’actualité nationale, internationale, comme gouvernementale, présente ses vœux les meilleurs à l’ensemble de la Ouma Islamiya, à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr (Korité), en cette fin de Ramadan. Elle se joint à l’union de prières formulées par tous les guides religieux, de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité. Réunies en session hebdomadaire, les Femmes cadres ont félicité Son Excellence le Président Macky SALL pour la nomination de Madame Fatou Fall, première femme élevée au grade de Général au Sénégal mais aussi Directrice Générale de l’Hôpital Principal. En effet, Professeur Fatou Fall, un modèle pour ses pairs est la première femme sortie de l’Ecole Militaire de Santé (EMS). D’un parcours exemplaire, cette icône de la féminisation de nos Armées illustre parfaitement le modèle de leadership féminin à cultiver pour les générations futures. Aussi, se réjouissent-elles de cette nomination amplement méritée par l’Avocat des Femmes, le Champion du He for She, qui une fois de plus récompense le talent et la performance sans discrimination ou marginalisation. Par ailleurs, les Femmes Cadres félicitent le Ministre des Forces Armées Monsieur Sidiki Kaba qui a installé le Général Mbaye Cissé ce mardi 25 avril dans ses fonctions de Chef d’état-major général des Armées (Cemga). Elles se rassurent de sa vision d’une armée prête à remplir ses missions régaliennes de « sécurisation effective et totale du sanctuaire national ». Par ailleurs, les Femmes Cadres félicitent le Ministre des Forces Armées Monsieur Sidiki Kaba qui a installé le Général Mbaye Cissé ce mardi 25 avril dans ses fonctions de Chef d’état-major général des Armées (Cemga). Elles se rassurent de sa vision d’une armée prête à remplir ses missions régaliennes de « sécurisation effective et totale du sanctuaire national ». En outre, les Femmes Cadres se réjouissent de la nomination de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Nonobstant le courage, la loyauté et l’engagement de l’homme du sérail de son Excellence le Président Macky Sall, elles louent les compétences affirmées et avérées de l’Homme d’Etat qui tour à tour a occupé les plus hautes fonctions de l’Administration. Elles lui souhaitent une totale réussite dans cette nouvelle fonction. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée annuellement le 25 avril, la Plateforme des femmes cadres salue la politique sanitaire de son Excellence Monsieur Macky Sall pour un Sénégal émergent sans paludisme, déroulée par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale Madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye, qui ainsi a permis entre autres une baisse significative de la morbidité palustre de près de 25% chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes de 50%. Sur le plan international, elle se réjouit de la diplomatie du bon voisinage, à l’instar de la Gambie dont le Ministre des Affaires Etrangères Monsieur Mamadou Tangara porteur d’un message de félicitations par le Président Adama Barrow pour la belle Présidence de l’Union Africaine, a été reçu par son Excellence le Président Macky Sall en attendant la tenue du Conseil Sénégalo-Gambien. Pour conclure, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, forte de sa mission de communication salue le Visionnaire son Excellence le Président de la République, réaffirme son soutien sans faille au Meilleur de Sa génération, qui offre à chaque Sénégalaise et Sénégalais de l’espoir et une égalité des chances. Ainsi, femmes engagées qu’elles sont, elles temoignent et assument leur Choix : Encore avec le Président Macky Sall ; Ensemble avec le Président Macky Sall, jusqu’en 2024 !



Source : La Plateforme des femmes cadres de Bby et de la majorité présidentielle, forte de sa mission de communication, chaque semaine, sur l’actualité nationale, internationale, comme gouvernementale, présente ses vœux les meilleurs à l’ensemble de la Ouma Islamiya, à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr (Korité), en cette fin de Ramadan. Elle se joint […]Source : https://lesoleil.sn/gouvernement-cese-et-armee-les...

Accueil Envoyer à un ami Partager