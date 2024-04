Gouvernement : Ceux qui devraient entrer

Il semble que ce soient les enquêtes de moralité qui retardent la formation du nouveau Gouvernement. Comme si la plupart de ceux qui sont pressentis pour en faire partie, seraient des escrocs et qu’il faille fouiller et refouiller dans leur passé, pour leur donner le feu vert ou le quitus!



Toujours est il que « Le Témoin » a appris que Mimi Touré et notre vieille amie Nafi Ngom Keïta -avec cette dernière, nous avons eu à ferrailler devant les tribunaux pour une affaire de diffamation-, devraient faire partie de l’équipe du Premier ministre Ousmane Sonko, en même temps que Yacine Fall. On parle aussi de Diamil Sané, le maire des Parcelles assainies.

















Le Témoin