Gouvernement : Daouda Faye vole au secours de Chiekhou Oumar Hanne Alors que les réactions sont nombreuses contre la nomination de Cheikhou Oumar Hanne dans le nouveau gouvernement, le Directeur de l’école nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), a volé au secours de l’ancien directeur du Coud.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

« Je pense que ce débat ne devrait pas avoir lieu. Parce qu’en matière de connaissance de l’université, Cheikhou Oumar Hanne répond parfaitement aux critères », a réagi Daouda Faye sur la RFM. Et de poursuivre, « Il est enseignant dans le supérieur depuis une vingtaine d’années. Il a été directeur du Coud pendant 4 ans. En plus, il est Docteur, et je pense que dans ce nouveau gouvernement, il n’y a beaucoup qui ont ce niveau. Il est l’un des plus diplômés d’entre eux ».

Toutefois, a soutenu le directeur de l’Endss, « les critiques dont il fait l’objet sont politiques. Quand on est en politique, on essuie des critiques venant de son propre parti, à plus forte raison de l’opposition ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos