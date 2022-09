Gouvernement : Le Parti Socialiste déchire la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et déclare Aïda Sow Diawara indésirable Les Socialistes avaient averti avant l’installation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale sur leur refus de cautionner la présence de certains responsables dans le nouveau gouvernement. Après avoir exigé la non reconduction de Serigne Mbaye THIAM l’actuel ministre de l’Hydraulique, les héritiers de feu Ousmane Tanor DIENG ont déshérité Aïda Sow DIAWARA.



Le président de la République du Sénégal dans son discours à la nation, a fait part de la mise en place d’un nouveau gouvernement ce samedi après la nomination d’un nouveau Premier ministre, poste vacant depuis 2019.

Un gouvernement tant attendu dans un contexte socio-économique et même politique particulier. Si certains tentent d’exprimer le sentiment des populations et leurs attentes concernant la nouvelle formation, d’autres s’attardent sur les anciens titulaires qui ont pendant 10 ans, occupé des postes ministériels.

Le ministre de l’eau et de l’assainissement est l’un des responsables les plus visés et qui fait face au blocus des jeunes et des femmes socialistes majoritairement contre sa reconduction au prochain gouvernement.

D’après les informations obtenues, de sources sûres, par Dakaractu, 80% des mouvements de jeunes et des femmes envisagent de créer un front si Serigne Mbaye Thiam était reconduit dans le gouvernement qui sera formé ce samedi. Visiblement, ces forces toujours actives du parti socialiste veulent du sang neuf. Une tâche qui risque d’être compliquée à gérer au niveau de la direction du parti.

Parallèlement, la présidente nationale des femmes du parti socialiste, ancienne maire de la commune de Golf Sud et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale est confrontée au refus des jeunes et femmes de les voir gravir de nouveau les échelons au détriment de leur engagement et militantisme toujours pas récompensés.

En effet, le natif de Keur Madiabel a été, pour rappel, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi, porte-parole du gouvernement entre avril et octobre 2012. Ensuite, il est reconduit dans le même gouvernement d’octobre 2012 à avril 2019 avant d’être porté à la tête du ministère de l’eau et de l’assainissement de 2019 à nos jours.

Les sensibilités au niveau du parti socialiste sont bien décidées à mettre fin à une décennie « d’un partage de gâteau » entre ces anciens qu’elles invitent à passer la main…

