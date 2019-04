Gouvernement : Le resserrement manqué C’était annoncé en grande pompe. Mais en fait de resserrement, il y a eu une petite contorsion dans le nouveau gouvernement. En effet, là où l’ancienne équipe comptait 39 ministres, le nouveau groupe totalise 32 ministres et 3 secrétaires d’Etat.

Au total, 35 personnes oscilleront autour de la nouvelle équipe gouvernementale, qui ne compte, en réalité, que 4 ministres de moins.



La volonté d’offrir un ministre à chaque région, l’obligation de satisfaire les alliés et les contingences d’ordre social, religieux, voire confrérique, ont sans doute pesé dans les choix.



Dans tous les cas, on est encore très loin des 25 ministres annoncés par Macky Sall au début de son premier mandat en 2012.

