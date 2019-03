Gouvernement Macky 1: Ces ministres qui ont résisté à tous les remaniements

Au cours du septennat qui s’achève dans quelques jours, le Président Macky Sall a nommé 3 Premiers ministres (Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mahammed Boun Abdallah Dionne) et 73 ministres à portefeuille.



Il a aussi changé quatre fois le gouvernement dont deux avec Dionne. Durant ces différents remaniements, sept ministres sont restés indéboulonnables. Il s’agit de Aminata Mbengue Ndiaye , Augustin Tine, Khoudia Mbaye, Oumar Guèye, Serigne Mbaye Thiam, Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye. Ils ont changé de portefeuille ou occupé le même département depuis 2012, selon L’Observateur.

