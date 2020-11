Gouvernement Macky II: Me Malick Sall reconduit, considéré comme un homme de valeurs et de défis

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020

Le président de la République, Macky Sall vient de réitérer sa confiance à son homologue et homme de défis, de valeurs, de dignité, Me Malick Sall à la tête du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall. Le coordonnateur de l’Association des amis de Me Sall du Sénégal et de la Diaspora, Sidy Mokhtar Coly estime que le président Macky Sall ne s’est pas trompé sur le choix de certains hommes. Le cas du Ministre de Maître Malick Sall en est une parfaite illustration.



Sous ce registre, ladite association considère que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, reconduit dans ses fonctions dans le nouveau gouvernement, Macky II, reste symbolique. Le Ministre, bénéficiant de la confiance du Chef de l’Etat, est considéré comme un homme de valeurs et de défis incontestable. D’après eux, Me Malick Sall est un Ministre travailleur républicain, ayant pour seule ambition d’accompagner le Président Sall dans sa bonne gouvernance et politique de l’émergence du pays.



Ainsi, reconnaissent-ils, la reconduction du Ministère Malick Sall dans le nouvel attelage gouvernemental est riche en enseignements. Puisque le Ministre de la Justice a fait montre de ses compétences avérées dans son Ministère depuis sa première nomination.



« Tout le mérite revient à Me Malick Sall qui, de par ses qualités, son dévouement républicain, ses valeurs, méritait bien le choix du Président Sall. Aujourd’hui, Me Malick Sall demeure un modèle républicain aux yeux de la Nation toute entière », relèvent-ils. Ce faisant, ils remercient Macky Sall pour ce choix et cette confiance réitérés.





