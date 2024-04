Gouvernement d'Ousmane Sonko : Réaction d'El Hadji Abdourahmane Diouf aprés sa nomination Le nouveau ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr. Abdourahmane Diouf accueille sa nomination, "avec beaucoup d'humilité et un sens aigu de la responsabilité".



"C’est avec beaucoup d’humilité et un sens aigu de la responsabilité que j’accueille ma nomination au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESR)I.



J’exprime toute ma gratitude à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE et à son Premier ministre Ousmane SONKO.



Conscient des défis à relever dans le domaine de l’enseignement supérieur, je m’engage à bâtir des ponts de savoir, d’innover avec audace et de servir avec cœur, pour le rayonnement de notre nation.



Dr. El Hadji Abdourahmane DIOUF"

