Gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye: Le profil du PM et la place d'Ousmane Sonko en ligne de mire Ce mardi marque le début de l’ère Bassirou Diomaye Faye. Il a été élu président de la République du Sénégal, à l’issue de la Présidentielle du 25 mars 2024 dernier. Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal, pour avoir surclassé, au premier tour, le candidat de la mouvance présidentielle Amadou Bâ, avec 54,28% contre 35,79%. Le poste de Premier ministre et la place d’Ousmane Sonko sont en ligne de mire.

Ce mardi, Diomaye Faye va prêter serment au Centre international de conférence Abdou Diouf. La RTS, média public, annonce déjà l’arrivée des présidents de la République de Gambie, Adama Barrow, de la Guinée Bissau, Umaru Cissokho Umballo, ainsi que de leur homologue de la Sierra Leone Julius Maada Bio. Le vice-président de la Côte d’Ivoire Tiémoko Meyliet Koné, le président du Conseil national de transition au Mali, le Colonel Malick Diaw en compagnie du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop sont également à Dakar. Il en est ainsi du Président de l’Union Africaine, Moussa Faki, le président de la Commission de la CEDEAO et le Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso accompagné du ministre des Affaires étrangères qui ont atterri, hier, à l’aéroport international Blaise Diagne.



Les présidents de la Guinée, du Ghana, du Cap Vert et de la Mauritanie, entre autres, sont attendus mardi, dans la matinée, indique-t-on. Ce côté cour de la prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye, cache mal les spéculations autour de la formation du gouvernement. Les supputations vont déjà bon train au sujet du futur Premier ministre et de la place du président de PASTEF, Ousmane Sonko.



D'après le journal « Le Point Actu », le choix va vers une personnalité d’âge mûr, à l’expérience politique avérée, à l’engagement pour les valeurs démocratiques sans conteste, au caractère imposant et à l’aura nationale et internationale reconnue. Ce profil-là, a l’avantage d’imprimer à l’allure jeune de l’équipe gouvernementale, un brin de sagesse. Ce Premier ministre, aux côtés d’un chef de l’Etat jeune, aura la vertu de servir de « tutelle » virtuelle de l’exécutif.



Un profil de cette allure ne manque pas dans le pays et notamment, dans les rangs de PASTEF. Quant à Ousmane Sonko, nombreux sont ceux qui souhaitent le voir aux côtés du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Il y en a qui pensent qu’il ne peut être que Premier ministre au regard de son rôle décisif dans l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Son nom a traversé les frontières comme une comète. Estampillé opposant « antisystème », Ousmane Sonko a bâti son aura autour d’un discours radical vis-à-vis du régime et de ses mille et un déboires judiciaires.



Libéré sous contrôle judiciaire le lundi 8 mars 2024, le député et chef du parti « Pastef les patriotes » s’est exprimé dans la soirée, pour appeler à poursuivre la « révolution » de manière « pacifique », à l’opposé des appels à l’apaisement du Président Macky Sall. Ousmane Sonko a été inculpé pour viol dans l’affaire qui lui a coûté son immunité parlementaire, le 26 février dernier.



L’opposant de 50 ans, a toujours considéré que cette affaire est un « complot » pour l’évincer de la scène politique, comme l’ont été par le passé l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade. Son arrestation a fait exploser une colère qui sourdait depuis plusieurs mois parmi la jeunesse sénégalaise (majoritaire dans le pays), que les crises sanitaires et économiques ont vivement touchée. Et l’a propulsé en véritable « star » politique. Le désormais « opposant numéro un » de Macky Sall, a connu une ascension fulgurante.



Ancien collecteur d’impôts, Ousmane Sonko a créé son parti « Pastef les patriotes » en 2014. Trois ans plus tard, il était élu député avant de briguer la présidence en 2019 et de finir à la troisième place. Sa prestance tant en boubou traditionnel qu’en costume occidental et son image d’homme intègre, farouchement opposé à l’enrichissement sur le dos de la population d’une classe politique jugée corrompue, lui ont valu auprès de ses jeunes soutiens, une stature d’homme d’État.



Cet homme-là n’a de place qu’au poste de ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances. Cette position lui permet de garder la distance vis-à-vis du chef de l’Etat et de se garder de lui faire ombrage. En se gardant d’être Premier ministre, Ousmane Sonko se met à l’abri des difficultés éventuelles de l’équipe Diomaye Faye. Cette position devrait aussi lui permettre de se donner du temps pour le parti PASTEF, qui doit faire face aux Législatives.





