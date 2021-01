Gouvernement face à la presse: Oumar Guèye, annonce sa suspension

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

de covid-19. Le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, annonce la suspension des ces rencontres avec la presse à cause de la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, informe L'As.



Vu le nombre important des professionnels des médias lors de ces points de presse, il sera impossible de faire respecter les gestes barrières. Ainsi, le gouvernement sursoit à cette activité de communication jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le gouvernement est en train d’étudier les modalités les plus appropriées pour poursuivre les échanges avec les professionnels des médias





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos