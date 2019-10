Grâce à Khalifa Sall : Le Bâtonnier se saisit de l'affaire et va entendre tous les concernés

Le Bâtonnier de l’ordre des avocats va se saisir aujourd'hui, de l'affaire de la grâce de Khalifa Sall, suite à une demande de Me Khassimou Touré.



D’après L'Observateur, si le Bâtonnier, Me Papa Leyti Ndiaye, trouve la lettre de protestation des avocats de Khalifa Sall contre Me Touré, il va entendre tous les concernés.



Et, le Bâtonnat interpellera directement Macky Sall pour savoir à quelle demande de grâce il s'est référé pour accorder une remise de peine à Khalifa Sall.



