Grâce aux députés de l’ex-Pastef: Habib Sy valide son parrainage au Conseil constitutionnel

Après Karim Wade, Habib Sy vient de réussir le test des parrainages.Mais, il faut préciser que la participation ou non de Habib Sy à l’élection présidentielle, dépend de la validation ou non de la candidature d’Ousmane Sonko.



D’après son mandataire, l’ancien ministre de Me Wade, bénéficiaire bénéficié du parrainage des députés du Pastef, va se retirer si jamais la candidature d’Ousmane Sonko est retenue.