Grâce présidentielle: Khalifa Sall et Cie libérés dans 3 jours

Lundi 1 Avril 2019

Khalifa Sall va bientôt humer l’air de la liberté. Selon L’Observateur, l’ancien maire de Dakar condamné à 5 ans de prison, Mbaye Touré et leurs coaccusés (en prison), vont bénéficier d’une grâce présidentielle. Ils sont sur la liste des personnes à gracier par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la fête de l’indépendance du 4 avril.



Le journal renseigne que le chef de l’Etat en avait même pris la décision deux jours après la condamnation en première instance, le 30 mars 2018. Mais à cause de l’appel introduit par Khalifa Sall après la décision rendue par le tribunal de Grande instance, la décision de grâce a été mis dans les tiroirs, en attendant la fin de la procédure. Ce qui est le cas présentement. Car, Khalifa Sall a épuisé toutes les voies de recours dans cette affaire.

