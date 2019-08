Grâce présidentielle : Khalifa Sall ignoré

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 18:33 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien maire de Dakar n’a pas bénéficié de la grâce présidentielle, espérée en cette veille de Tabaski. Malgré, les démarches des jeunes Khalifistes, son nom n’a pas figuré sur la liste des détenus, bénéficiaires de la grâce présidentielle.



A retenir que quatre cent vingt-six (426) personnes ont été graciées par Macky Sall. Ces détenus ont été condamnés pour des infractions diverses et incarcérés dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Il y a trois cent soixante-dix (370) remises totales de peines et cinquante-six (56) remises partielles.



