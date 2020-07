Grâce présidentielle: Le benjamin de la bande à Ino libéré

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Pape Ndiaye, le dernier de la bande à Ino a recouvré la liberté, rapporte "L’Observateur". Il a été gracié par le Président Macky Sall.



Pour rappel, Pape Ndiaye avait été arrêté alors qu’il n’avait que 18 ans. Il a été jugé et condamné à 2 ans de prison ferme et envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, pour vol commis à la Seras.



En prison, ce jeune garçon va subir l’influence du côté de la bande de Ino et Cie. Il devient ainsi un dur à cuire et réussit avec ses nouveaux maîtres un plan d’évasion qui fait date dans l’histoire carcérale du Sénégal. Ainsi, après 24 ans de prison, bien qu’il devait purger la perpétuité, il recouvre la liberté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos