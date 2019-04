Grâce présidentielle : Mbaye Touré avait adressé une demande à Macky Sall La libération de Khalifa Sall et de son ancien collaborateur Mbaye Touré était annoncée avec insistance à l’occasion de la fête de l’indépendance du 4 avril dernier. Une attente qui continue puisque ces deux noms ne figurent pas sur la liste des 1066 détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, le 3 avril dernier.

Selon L’As, la déception est très grande chez la famille et les amis de l’ancien Directeur administratif et financier (DAF) de la mairie de Dakar.



Une déception d’autant plus grande que, souligne le journal, Mbaye Touré n’avait pas jugé nécessaire de se pourvoir en cassation contrairement à Khalifa Sall. De plus, révèle le journal, Mbaye Touré avait adressé une demande de grâce au chef de l’Etat.

